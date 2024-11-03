В ходе планирования праздничного мероприятия с большим количеством участников, работ в поле или в экстремальных условиях важно подумать об организации питания. Поможет в этом Военный кейтеринг КП-125, позволяющий быстро и качественно приготовить вкусные и сытные домашние блюда.

Слово «военный» в названии носит условный характер. Нет, полевые кухни вполне могут использоваться и для приготовления пищи на полигонах, в учебных центрах, удаленных от населенных пунктов и даже непосредственно на поле боя. Но на самом деле они полностью универсальны и открывают практически не ограниченные возможности.

Универсальность военного кейтеринга

Помимо уже упомянутой организации питания для военнослужащих, полевые кухни могут применяться практически в любых сферах. Так, они идеально подойдут, если:

нужно провести корпоративное мероприятие. Для организации питания на таком празднике достаточно взять в аренду полевую кухню. При этом она будет уместна как в офисе, так и на природе;

требуется накормить рабочих в поле или на строительном объекте, организовать питание для специалистов, занимающихся устранением аварий на инженерных коммуникациях;

необходимо снабдить горячим питанием людей в пунктах временного размещения;

надо провести городской праздник.

В любом из этих случаев достаточно знать хотя бы примерное количество участников, чтобы рассчитать возможности полевых кухонь. Это позволит приготовить горячую пищу для всех.

Кейтеринг – это не только еда

Компания Военный кейтеринг “KP125.ru” не только предоставляет полевые кухни в аренду, но еще и берет на себя организацию мероприятий под ключ. Это избавляет клиентов от необходимости продумывать меню праздника, заниматься оформлением зала или площадки под открытым небом, разрабатывать программу развлечений для участников.

В зависимости от пожеланий мероприятие в стиле милитари будет включать в себя соревнования по пейнтболу и страйкболу, стрельбы в тире, другие военные развлечения. В распоряжении компании имеется также военная техника разных исторических периодов, покататься на которой будет интересно и детям, и взрослым.

Кроме того, в рамках праздника могут проходить викторины и конкурсы, полеты на воздушном шаре и другие развлекательные мероприятия. Также компания организует фото- и видеосъемку, чтобы запечатлеть на камеру все происходящее.

В комплекс услуг входит еще и организация полевого лагеря с шатрами либо оригинально оформленного военного кафе. Все зависит лишь от пожеланий заказчика и условий проведения мероприятия.