Украинская атака на московский регион, по мнению военного эксперта Вадима Козюлина, имела три ключевые цели. Прежде всего, ВСУ стремились обнаружить уязвимости в системе противовоздушной обороны, а также испытать новые разработки в области беспилотной авиации. Еще одной задачей был сигнал Западу о необходимости продолжения поддержки Украины, считает Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. Об этом он рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что столичный регион располагает эффективной системой ПВО, что позволило успешно отразить налет дронов. По данным, на Москву было направлено более 30 беспилотников — значительное количество для одной атаки, отметил Козюлин.

Также эксперт напомнил, что украинская армия активно увеличивает производство дронов, опираясь на технологии, переданные Западом. Эти разработки тестируются в условиях боевых действий.

«Западные технологии, которые не демонстрируют должной эффективности в украинском конфликте, редко находят спрос в третьих странах», — отмечает аналитик.

Таким образом, одной из целей налета была проверка боевых возможностей БПЛА.

Кроме того, время, за которое российские войска уничтожили беспилотники — чуть более часа — может свидетельствовать о попытке ВСУ выявить изменения в системе противовоздушной обороны Москвы. В Киеве понимают, что одиночными атаками прорыв ПВО невозможен. Запуская несколько дронов одновременно, украинская армия стремится составить карту размещения комплексов и обнаружить слабые места, поясняет Козюлин.

Еще одной мотивацией для атаки могло стать намерение продемонстрировать на Западе, что украинские силы сохраняют серьезные возможности для нападения.

«В условиях, когда на политическую арену возвращается Дональд Трамп, украинская армия, вероятно, пыталась создать видимость угрозы, чтобы подчеркнуть необходимость дальнейшей помощи со стороны Запада», — заключает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что ответом на атаку украинских дронов станет усиление наступления ВС РФ по всем направлениям СВО.