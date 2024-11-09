Дилеры начинают распродажу последних экземпляров кроссовера Chery Tiggo 4 Pro предыдущего поколения с внушительной скидкой в 210 тысяч рублей, сообщает журнал Motor.ru.

Chery Tiggo 4 Pro — один из самых доступных кроссоверов бренда на российском рынке и единственная модель с МКПП. Его жизненный цикл завершается, и цены на эту модель сейчас стартуют от 1,9 млн рублей за версию с «механикой», хотя ещё в октябре минимальная стоимость составляла 2,1 миллиона рублей.

Снижение цен коснулось и версии с автоматической трансмиссией, которая теперь доступна на 180 тысяч дешевле — за 2 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация Ultimate подешевела на 235 тысяч рублей.

Причина скидок — подготовка к выпуску нового поколения Chery Tiggo 4, представленного 24 октября. Новая версия больше не будет иметь модификации с механической коробкой и мотором на 113 лошадиных сил. Новый Tiggo 4 также получил обновлённый дизайн: радиаторная решётка стала ромбовидной и украшена 3D-элементами.

Новая модель будет доступна в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra.