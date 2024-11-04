Новосибирские автомеханики взялись за необычный проект. Они кардинально изменили классическую Lada “шестерку”, установив на нее самодельный двигатель из бензопил. О таком уникальном преобразовании рассказали в «Гараж 54». Для создания силового агрегата мастера использовали 16 двухтактных бензопил Huter BS-62, превратив стандартную машину в оригинальный экспонат.

Размер двигателя впечатляет: длина конструкции составляет 1316 мм, что почти втрое больше стандартного мотора ВАЗ. Чтобы поместить столь массивный агрегат, команда серьезно переделала кузов. Они расширили моторный отсек, добавили новые крылья и удлинили систему тормозов и рулевого управления. Капот решили не устанавливать, оставив двигатель на виду, словно элемент выставочного арт-объекта.

Технические характеристики получившейся машины удивляют: объем двигателя составляет 928 кубических сантиметров, а мощность 74 лошадиные силы. Однако тест-драйв показал, что разгон до 60 км/ч занял целых 26 секунд довольно скромный результат, особенно для такого мощного проекта.

Этот эксперимент подчеркивает творческий подход российских автолюбителей, не боящихся выходить за рамки стандартных решений. Хотя практическое применение таких модификаций остается под вопросом, сам проект демонстрирует невероятные способности и воображение его создателей.