В Башкирии на вторичном рынке автомобилей наиболее популярными марками стали российские модели, несмотря на доминирование иномарок. Как показывает исследование, проведенное UfaTime.ru совместно с «Автостат Инфо», за первые девять месяцев 2024 года в регионе было зарегистрировано 122 503 автомобиля с пробегом. Это на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда на учет поставили 130 355 подержанных машин.

Анализ показывает, что 61% всех зарегистрированных автомобилей — иномарки, а доля российских моделей составляет 39%. Однако самой востребованной моделью оказалась именно Lada Granta (версии 2190 и 2191), с которой было оформлено 845 сделок.

На втором месте по популярности оказалась Lada 2114 — с начала года этот автомобиль был приобретен 439 раз. Замыкает тройку KIA Rio, подержанные машины этой модели зарегистрировали 387 раз.

В список популярных автомобилей с пробегом также вошли Hyundai Solaris (334 регистрации), Lada Niva (315), Lada Priora (267), Lada Vesta (250), Lada 2107 (244), Chevrolet Niva (242), Ока (238), Ford Focus (231), Volkswagen Polo (231) и Renault Logan (227).