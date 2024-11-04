Представитель Русской православной церкви рассказал, как распознать истинного предсказателя и отличить его от мошенника. Он предостерег, что многие известные экстрасенсы, включая знаменитую Вангу, могут не обладать истинным даром предвидения, и к их пророчествам следует относиться с осторожностью.

Священник отметил, что способность предсказывать будущее — это особый дар, который человек получает исключительно с Божьего благословения.

Однако не все, кто считает себя ясновидящим, имеют духовное основание для этого. В Библии сказано, что истинный дар пророчества доступен только тем, кто находится в тесной связи с Богом. В качестве примера он привёл святую Матрону Московскую, тогда как происхождение способностей Ванги, по его словам, вызывает сомнения, передает ИА Кулик.

Также священник подчеркнул, что обращение к экстрасенсам может представлять духовную опасность. Обращаясь к ним за помощью, человек рискует подвергнуть свою душу отрицательному воздействию, что может нанести ей вред.