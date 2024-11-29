Западные страны разрабатывают планы по разделу Украины на несколько зон контроля, утверждает пресс-бюро Службы внешней разведки России. Как заявили в ведомстве 29 ноября, предполагается, что контроль над отдельными регионами будет передан Румынии, Польше, Великобритании и Германии.

По данным СВР, такой шаг будет представлен как ввод “миротворческого контингента”, что позволит Западу обосновать свои действия на международной арене. Однако фактически речь идёт о подготовке к оккупации Украины, подчеркнули в разведке.

Согласно плану, Черноморское побережье Украины должно отойти под контроль Румынии, западные области будут переданы Польше. Центр и восток страны, включая столицу Киев, предполагается закрепить за Великобританией, а северные регионы могут попасть под управление Германии.

В сообщении отмечается, что для реализации этой стратегии планируется ввод около 100 тысяч военнослужащих, которые будут именоваться “миротворцами”. Подобные действия могут кардинально изменить политическую и военную ситуацию в регионе, став предметом серьёзных международных разногласий.

Эта информация вызывает множество вопросов о судьбе Украины и реакции мирового сообщества на возможное перераспределение её территорий. Официальных комментариев от упомянутых стран пока не поступало.