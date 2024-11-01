1 ноября 2024 года российские пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе платформы Steam — популярного сервиса для продажи и обновления видеоигр.

Проблемы начались ещё накануне вечером и продолжаются до сих пор, что вызвало огромное количество жалоб со стороны геймеров. По данным сервиса Downdetector, в разное время суток поступило более 6 тысяч сообщений о неполадках. Большинство пользователей жалуются на недоступность сайта и мобильного приложения. Примечательно, что в других странах сервис работает без сбоев.

Причины и регионы, где наблюдаются сбои

Согласно данным Downdetector, проблемы в работе Steam наблюдаются на территории всей России, но больше всего жалоб поступило из крупных регионов — Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Свердловской, Новосибирской и Мурманской областей. Основные проблемы касаются недоступности личного кабинета и невозможности входа на сайт как через компьютер, так и с мобильного устройства.

Возможные причины сбоев пока остаются неясными, однако эксперты предполагают, что проблемы могут быть связаны с ошибками при обработке кириллических символов. Важно отметить, что компания Valve, владеющая Steam, пока никак не прокомментировала текущие сложности.

Как справиться с проблемой: советы пользователям

Некоторые пользователи нашли временное решение проблемы: чтобы получить доступ к Steam, необходимо изменить язык интерфейса на английский. Вот как это можно сделать:

Откройте клиент Steam на компьютере. Щёлкните на логотип Steam в левом верхнем углу и выберите пункт «Настройки». Перейдите в раздел «Интерфейс» и выберите любой другой язык, например, английский. Нажмите «Перезапустить сейчас», чтобы перезагрузить клиент и активировать изменения.

Этот метод также можно использовать при работе с веб-версией Steam. Просто откройте сайт, выберите пункт «Язык» в правом верхнем углу и переключите интерфейс на английский или другой доступный язык.

Стоит отметить, что данное решение помогает не всем пользователям. В некоторых случаях смена языка лишь частично улучшает доступность, но скорость загрузки страниц остаётся медленной.

Steam и проблемы в России: что говорят пользователи?

По данным Downdetector, наиболее активные жалобы поступали в период с полуночи до 9 утра, что видно по графику, на котором пик обращений достигал более 300 в час. Множество игроков отмечают, что не могут воспользоваться привычными функциями сервиса: начиная от просмотра каталога игр и заканчивая оплатой покупок.

В соцсетях также активно обсуждают проблему. Геймеры указывают на то, что сбои наблюдаются именно в России, в то время как в других странах или при использовании VPN доступ к Steam остаётся стабильным. Это приводит к множеству теорий и догадок: от технических проблем до возможного вмешательства со стороны регуляторов.

Роскомнадзор и ситуация с блокировкой Steam

В феврале 2024 года Роскомнадзор уже вносил Steam Community в реестр запрещённых сайтов за распространение информации о способах изготовления наркотических средств.

Однако после удаления спорного контента доступ был восстановлен, и 10 октября Роскомнадзор подтвердил, что блокировка Steam в России не планируется. Несмотря на это, многие пользователи опасаются, что нынешние проблемы могут быть связаны с политическими вопросами или дополнительными мерами регулирования.

Что дальше? Перспективы восстановления работы

На данный момент неясно, сколько времени займёт устранение всех неполадок, и пользователи продолжают сталкиваться с трудностями при доступе к своим любимым играм. Компания Valve пока не дала никаких официальных заявлений о причинах и сроках устранения проблем.

Тем временем остаётся надеяться, что ситуация скоро разрешится, а пользователи смогут снова без ограничений наслаждаться всеми функциями Steam. Если у вас есть проблемы с доступом, попробуйте следовать советам, изложенным выше, или следите за обновлениями от официальных представителей компании.