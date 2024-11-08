На российском рынке появился седан Citroen C4, собранный на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. Уникальность автомобиля подтверждает его VIN-номер, указывающий на производство в России. Этот Citroen C4, оснащенный 1,6-литровым двигателем EC5/TU5 мощностью 115 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, доступен для покупки с официальной гарантией на 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Источники предполагают, что автомобиль собран из оставшихся машинокомплектов Peugeot-Citroen, использованных на предприятии после заморозки деятельности бренда в стране. Аналогичным образом работает автозавод АГР в Санкт-Петербурге, где на бывших мощностях Hyundai собирают модели Solaris.

В объявлении на одном из российских сайтов указано, что цена седана составляет 2,5 миллиона рублей. Для сравнения, Lada Vesta Sportline со 118-сильным мотором и механической трансмиссией предлагается по стоимости 2,3 миллиона рублей, что делает Citroen доступным вариантом в своем сегменте.