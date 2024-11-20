Авторынок в России переживает сложный период. Поток покупателей новых автомобилей сократился почти вдвое по сравнению с концом лета — началом осени, сообщает «Свободная Пресса». Ухудшение ситуации связывают с ростом цен, снижением платежеспособности населения и высокими ставками по автокредитам, которые фактически стали недоступными для большинства граждан.

Эксперты прогнозируют серьёзные изменения в структуре рынка. Более трети официальных дилеров могут закрыться, а также прекратить деятельность значительная часть автосалонов, торгующих подержанными автомобилями и машинами, ввезёнными по параллельному импорту. Это может нанести серьёзный удар как по доступности автомобилей, так и по постпродажному обслуживанию.

По мнению Андрея Игнатенко, директора департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон», нынешний уровень ключевой ставки делает дилерский бизнес нерентабельным. Даже для сегмента автомобилей китайских брендов, которые уже работают с минимальной рентабельностью, ситуация становится критической. Если процентная ставка не снизится в ближайшее время, рынок может столкнуться с волной банкротств, особенно среди игроков с высокой долговой нагрузкой.

Кроме того, закрытие дилерских центров, особенно официальных представительств китайских марок, может оставить владельцев таких автомобилей без гарантийного обслуживания и доступа к запасным частям. Как отмечает обозреватель, это может привести к росту числа угонов автомобилей китайских марок, которые начнут разбирать на запчасти для обеспечения спроса.

В условиях падающего спроса и увеличивающихся затрат игроки рынка оказываются в условиях жесткой конкуренции. Для потребителей это означает ещё большее усложнение процесса покупки автомобиля, увеличение стоимости обслуживания и снижение доступности запчастей. В таких условиях ситуация требует незамедлительного вмешательства, включая возможное снижение ключевой ставки для поддержания авторынка на плаву.