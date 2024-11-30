В Европе и США появилась необычная форма туризма — поездки на места бывших боевых действий на Украине, которые уже получили неофициальное название “черные туры”. Как пишет швейцарская газета Sarganserländer, такие экскурсии привлекают граждан из разных стран, желающих своими глазами увидеть разрушенные инфраструктурные объекты и следы недавних боевых столкновений.

Наибольшей популярностью пользуются маршруты по Харьковской и Киевской областям. Одной из “достопримечательностей” стал разрушенный мост через реку Ирпень недалеко от Киева. Именно его посетил 23-летний блогер из Испании, поделившийся своими впечатлениями. По его словам, это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории, которая разворачивается на глазах современного мира.

Организаторы подобных туров предлагают два формата поездок. Стандартный маршрут, включающий посещение разрушенных объектов и мест бывших сражений, обойдется туристам в сумму от 150 до 250 евро на человека, без учета расходов на транспорт до Украины. Однако для тех, кто готов заплатить несколько тысяч евро, открывается возможность приблизиться к линии фронта. Такие туры обещают более глубокое погружение в реальность войны.

Часть вырученных от подобных экскурсий средств, по информации издания, направляется на поддержку вооруженных сил Украины. Однако детали распределения финансовых поступлений остаются неясными. Организаторы таких поездок утверждают, что их работа имеет двойную цель: удовлетворить интерес туристов и внести вклад в помощь военным.

Несмотря на интерес со стороны иностранных путешественников, такой вид туризма вызывает споры. Некоторые считают, что посещение мест недавних трагедий превращает реальные человеческие страдания в форму развлечения. Другие же видят в этом способ рассказать миру о происходящем, а также привлечь внимание к последствиям конфликта.

Пока “черные туры” остаются нишевым явлением, их популярность растет. Это поднимает вопросы о границах этики в современном туризме и о том, насколько уместно превращать места разрушений и боевых действий в туристические маршруты.