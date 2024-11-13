Россиянин из Тюмени, который долгое время привык отдыхать за границей, решил отказаться от традиционных туристических маршрутов. Основной причиной стали высокие цены, которые не оправдали его ожиданий относительно качества сервиса. Мужчина рассказал изданию «Тюмень онлайн» о своем опыте путешествий и объяснил, почему его выбор теперь падает на Египет, а не на Турцию или Европу.

Турция, ранее популярное направление для россиян, больше не привлекает путешественника. Он отметил, что даже в октябре цены на отдых оставались высокими, приближаясь к летним расценкам. Так, отдых в пятизвездочном отеле для двоих стоил более 400 тысяч рублей, что, по мнению туриста, совершенно не оправдывало себя.

Он также попытался рассмотреть вариант отдыха в Черногории, другом хорошо известном среди российских туристов месте. Но и здесь ситуация не изменилась: стоимость пакета с перелетом до Белграда и обратно достигала 500 тысяч рублей. Однако дополнительные расходы на экскурсии и трансферы значительно увеличивали стоимость путешествия, что сделало поездку непомерно дорогой.

Именно в этот момент тюменец обратил внимание на Египет. Здесь стоимость отдыха в Шарм-эш-Шейхе обошлась ему в 280 тысяч рублей — намного дешевле, чем в Турции или Черногории. Путешественник остался доволен не только ценами, но и качеством обслуживания. Он отметил, что местная кухня была разнообразной, а еда и жилье здесь доступны по цене, что идеально подходит для долгосрочного отдыха или зимовки.

Кроме того, россиянин выделил и другие преимущества Египта, например, относительно низкие цены на недвижимость и коммунальные услуги. Это делает покупку жилья в стране выгодной, что важно для тех, кто рассматривает вариант долгосрочного проживания.

Таким образом, в условиях высокой стоимости отдыха в Европе и Турции, Египет становится все более привлекательным направлением для российских туристов. Страна предлагает доступный и комфортный отдых, а также возможность для тех, кто ищет более экономичные варианты для долгосрочного проживания или отдыха.

Ситуация с высокими ценами в популярных европейских и турецких курортах и более выгодные предложения в Египте подчеркивают изменение туристических предпочтений россиян. Несмотря на все плюсы Турции и Черногории, их высокие цены и ограничения для экономного отдыха начинают отталкивать путешественников, что открывает новые возможности для таких стран, как Египет.