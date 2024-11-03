В последние месяцы российские таксопарки все больше сталкиваются с проблемами, связанными с эксплуатацией китайских автомобилей, составивших большую часть автопарка. Хотя сейчас такие машины составляют до 80% такси в стране, многие водители жалуются на их недостаточную выносливость по сравнению с европейскими и корейскими моделями.

Автомобили китайского производства часто требуют замены уже после 150 тысяч километров пробега, тогда как их корейские и европейские аналоги служат до 300 тысяч. Проблемы возникают в основном с вариаторной коробкой передач, которая выходит из строя у 70% машин, а также с двигателями. По словам Андрея Попкова, главы межрегионального профсоюза «Таксист», модели, применяемые в такси, оснащены одинаковыми двигателями и трансмиссиями, но качество этих узлов оставляет желать лучшего.

Сложности возникают не только с долговечностью китайских автомобилей, но и с гарантийным обслуживанием и доступностью запчастей. Часто на их поставку уходит более 45 дней, а поддельные детали – еще одна проблема, с которой сталкиваются СТО. По данным Российского союза автостраховщиков, сроки доставки импортных комплектующих удвоились. И это, по словам владельцев таксопарков, приводит к значительному увеличению расходов.

Сергей Трифонов, владелец одного из столичных таксопарков, который сам пользуется китайским кроссовером Jaecoo J7, утверждает, что лично у него машина работает безупречно. За 50 тысяч километров пробега он не сталкивался с проблемами, и даже тормозные колодки не нуждались в замене. Однако пользователи интернета нередко делятся негативными отзывами о J7, упоминая сбои в электронике уже после ста тысяч километров пробега.

Трифонов приводит пример из собственного опыта, когда ему пришлось заменить коробку передач на новом автомобиле Nissan после 20 тысяч километров, отмечая, что брак встречается у любого производителя. Тем не менее, ремонт китайских автомобилей становится трудной задачей в условиях российской реальности. Основной проблемой здесь становится отсутствие требуемых запчастей – после продажи автомобиля производители, по словам владельцев, не обеспечивают должного сервисного обслуживания.

Рост расходов на содержание китайских автомобилей и увеличение времени на ремонт приводит к подорожанию поездок на такси. В связи с этим сервисы уже начали поднимать тарифы: недавно «Яндекс.GO» повысил цены на 3-4%.