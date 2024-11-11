На предстоящем аукционе RM Sotheby’s в Лас-Вегасе 22 ноября будет представлена редкая модель Mercedes-Benz 300SL Gullwing, завершившая легендарную линейку спорткаров этой серии. Этот автомобиль был выпущен в мае 1957 года и стал последним из 1400 экземпляров, произведённых между 1954 и 1957 годами, сообщает портал 32cars.ru.

Уникальный красный автомобиль с кремовым кожаным салоном когда-то был выставлен на международной ярмарке в Познани, где представлял компанию Mercedes-Benz. После этого его доставили в США для продажи, и с тех пор он сменил всего четырёх владельцев. Текущий владелец владеет автомобилем уже более четверти века и сохранил его в исключительном состоянии: все основные элементы, включая двигатель, коробку передач, кузов и переднюю подвеску, остались оригинальными.

Примечательно, что у 300SL Gullwing необычные двери — они открываются вверх, что стало возможным благодаря лёгкой трубчатой раме. Изначально эта модель проектировалась для гонок, однако под влиянием американского автодилера Макса Хоффмана была адаптирована для дорог общего пользования, что сделало её иконой автомобильного дизайна.

Организаторы аукциона ожидают, что за последний из классических Gullwing развернётся ожесточённая борьба. Автомобиль оценивается в сумму от 2,5 до 3,5 миллионов долларов.