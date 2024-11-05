Пентагон не подтвердил слухи о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях на Украине. Генерал-майор Патрик Райдер, пресс-секретарь ведомства, заявил, что информация проверяется, но на данный момент нет подтверждений тому, что солдаты из КНДР задействованы на украинской территории.

Тем временем, государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность, утверждая, что Россия в ближайшие дни может использовать северокорейских военных на поле боя. Он отметил, что, по данным США, северокорейские силы якобы уже находятся в России и готовы выдвинуться в зону СВО.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью отметил, что военное сотрудничество с КНДР является внутренним делом двух стран. Он указал, что Россия и Северная Корея вправе решать самостоятельно, ограничиваться ли учениями и обменом опытом или применять более активные формы взаимодействия в рамках соглашений.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что военное взаимодействие РФ и КНДР полностью соответствует международному праву. Она назвала слухи, распространившиеся в Южной Корее, попыткой дезинформации.

В свою очередь, первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким отверг обвинения в адрес Пхеньяна, назвав их «грязной пропагандой» со стороны США и их союзников, направленной на отвлечение внимания от собственных действий, которые способствуют затягиванию конфликта на Украине.

Президент Украины Зеленский уже насчитал 11 тысяч бойцов из КНДР на Украине, а разведка ВСУ сообщает еще и о “трех генералах и 500 офицерах” северокорейской армии в курских лесах.