Многие автомобилисты в холодное время года часто допускают ошибки, которые могут привести к неполадкам в работе автомобиля. Специалисты по ремонту и обслуживанию машин поделились рекомендациями, как избежать таких неприятных ситуаций.

Одной из самых распространенных ошибок является длительный прогрев двигателя на холостом ходу. При этом мотор изнашивается быстрее. Оптимальным решением будет запустить двигатель, оставить его на холостом ходу всего на несколько минут, а затем начинать движение — так двигатель прогреется безопаснее.

Также водители очень часто пренебрегают очисткой автомобиля от снега и льда, что может негативно сказаться на видимости при вождении. Без должной очистки стекол и кузова владелец авто рискует столкнуться с проблемами, особенно в условиях скользкой и загруженной зимней дороги.

Не менее важно регулярно проверять уровень масла и других жидкостей. Недостаток этих жидкостей зимой может привести к поломкам.

Важным элементом зимнего ухода за машиной является контроль состояния аккумулятора. В холодную погоду его заряд может быстро снижаться, поэтому периодическая подзарядка — необходимая мера для предотвращения сбоев.

Специалисты также советуют использовать силиконовую смазку для обработки дверей и окон перед сильными морозами. Это поможет избежать их замерзания и облегчит использование автомобиля в холодные дни.

Не забывайте и о дверных замках: чтобы избежать замерзания, их можно обработать специальными спреями или смазкой.

Если водитель будет следовать этим рекомендациям, зимняя эксплуатация автомобиля станет безопаснее и комфортнее, а риск неполадок снизится до минимума.