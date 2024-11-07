Священник РПЦ разъяснил позицию церкви по поводу экстрасенсорных способностей и пророчеств, подчеркнув важность духовной связи с Богом для истинности таких явлений.

Сегодня церковь предостерегает от доверия к так называемым экстрасенсам, считая их приспешниками дьявола, которые могут увести человека с пути веры. По мнению священника, дар предвидения заслуживает доверия лишь в случае, если его носитель находится в глубокой духовной связи с Богом, передает “МК”.

Именно поэтому слова Матроны Московской считаются достоверными: она признана святой. В то же время пророчества Ванги церковь не признаёт, поскольку нет подтверждений, что её способности происходили от божественного начала.

Ранее сообщалось о пророчестве Матроны Московской, в котором она предсказывала, что люди вскоре могут оказаться перед выбором “между крестом и хлебом”.