Певица Алла Пугачева, находясь за пределами России, отменила свои выступления на корпоративных мероприятиях, организованных двумя крупными клиентами. Основной причиной этого решения стали опасения артистки по поводу того, что записи с ее выступлений могут попасть в интернет и повлиять на ее репутацию.

По информации Telegram-канала Mash, Пугачевой даже сейчас поступают предложения из России на новогодние корпоративы. Один из заказчиков был готов выполнить все требования артистки: оплатить перелет бизнес-классом, предоставить роскошный автомобиль, такой как Rolls-Royce или Maybach, и обеспечить охрану. Размер гонорара, по информации источника, составлял около 200 тысяч евро.

Тем временем недавно Алла Пугачева была замечена с сыном на Кипре. Она прогуливалась в шортах и охотно общалась с поклонниками. По словам одной из фанаток, Примадонна сама предложила сделать с ней фото, что удивило и обрадовало присутствующих.