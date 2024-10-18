На Кипре заметили Аллу Пугачеву в джинсовых шортах, прогуливающуюся со своим 11-летним сыном Гарри. Об этом пишет “КП” и сопровождает сообщение свежими фотографиями.

На одном из снимков певица идет по улице в белых шортах и легкой тунике, а рядом с ней Гарри, надевший защитный шлем. Судя по всему, он катался на самокате.

Издание также отмечает, что супруг Пугачевой, Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), в это время находился не с семьей. Недавно он вышел на связь с подписчиками из Соединенных Штатов, где рассказывал о ветреной погоде во Флориде и своем предстоящем туре по Америке. По данным *КП*, он выступает в Соединенных Штатах и устанавливает цены на билеты в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей.

После начала спецоперации на Украине семья Пугачевой и Галкина уехала из России и сначала обосновалась в Израиле. Позже их видели в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Максим Галкин признавался, что часто меняет местоположение, так как много путешествует и бывает в разных странах, включая США, Латвию, Израиль и Кипр.