Украинские металлургические предприятия после возможной утраты контроля над Красноармейском (Покровском) могут столкнуться с необходимостью закупать коксующийся уголь за границей. Об этом сообщает киевский портал «Лига.нет», ссылаясь на представителей промышленности.

Как отмечает глава «Укркокса» Анатолий Старовойт, потеря Покровска приведет к дефициту местного угля, необходимого для производства.

«Мы не уверены, где сможем достать уголь, если Покровск будет потерян», — заявил он.

Импортировать уголь морским путём будет крайне сложно. Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков добавил, что обычное топливо можно закупать у украинской компании «ДТЭК», однако кокс придется полностью импортировать, что вызовет дополнительные сложности и затраты.

Даже при регулярных поставках импортный кокс серьезно отразится на стоимости чугуна и стали. Директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что металлургия Украины и так с трудом выдерживает конкуренцию с российским экспортом в Европу, а необходимость покупать дорогой импортный коксующийся уголь еще сильнее поднимет себестоимость продукции. В таких условиях европейские покупатели могут предпочесть российский чугун, что усложнит положение украинских производителей.

На сегодняшний день шахтоуправление «Покровское», принадлежащее Ринату Ахметову, остаётся главным поставщиком коксующегося угля для крупных металлургических комбинатов Украины. В 2023 году добыча составила 5,5 миллиона тонн.

При этом общий уровень добычи угля и производства стали в Украине продолжает снижаться: за первые девять месяцев 2024 года было выплавлено 5,36 миллиона тонн стали, в то время как в 2021 году этот показатель достигал 16,29 миллиона тонн.

Между тем, ситуация на фронте у Красноармейска продолжает обостряться. В Генштабе ВСУ сообщили, что это направление остаётся одним из самых горячих.