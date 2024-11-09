Автоэксперт Александр Виноградов из издания «За рулем» назвал Lada Largus отличным выбором среди семейных автомобилей на вторичном рынке при бюджете около 900 тысяч рублей.

По словам специалиста, за эту сумму можно приобрести Lada Largus 2019-2020 годов выпуска. Если же нужна кросс-версия с повышенным клиренсом и дополнительным защитным обвесом, придется рассмотреть варианты, которые старше на год или полтора.

Lada Largus оснащается 1,6-литровым двигателем, который выпускается в двух вариантах: восьмиклапанный мотор мощностью 87 лошадиных сил и 16-клапанный на 106 сил. Оба двигателя считаются надежными. Главное — своевременно менять ремень ГРМ, а для восьмиклапанной версии также рекомендуется замена водяного насоса и приводного ремня.

Коробка передач и подвеска Lada Largus, по словам эксперта, хорошо справляются с неровными дорогами и не требуют частого обслуживания.

На рынке можно найти и семиместные версии Largus, хотя третий ряд сидений больше подходит для детей из-за ограниченного пространства, отметил Виноградов.

Lada Largus, по его мнению, отличается большой вместимостью и возможностью перевозить крупные грузы — это выгодное сочетание для семейного автомобиля по доступной цене.