В рамках расследования теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле» в марте этого года, возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ингушетии. По данным Следственного комитета России, обвинения предъявлены Хусейну Медову, Джабраилу Аушеву, Хаважу-Багаудину Алиеву и Батыру Кулаеву. Им вменяют вину в незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщает «Коммерсант».

Следствие установило, что обвиняемые контактировали с организаторами атаки на концертный зал и, по предварительным данным, участвовали в подготовке вооруженного нападения. По версии следствия, за несколько недель до теракта выходцы из Таджикистана, ставшие исполнителями нападения, нашли единомышленников среди жителей Ингушетии, которые помогли им с организацией и вооружением. Медов, как утверждают следственные органы, организовал доставку автоматов Калашникова, которые после специальной доработки стали пригодны для стрельбы.

Трагедия в «Крокус Сити Холле», произошедшая 22 марта, потрясла общественность. Нападавшие ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по зрителям и устроили поджог, что привело к многочисленным жертвам — погибли 145 человек. ФСБ в октябре озвучила информацию, что за нападением стоят члены международной террористической группировки «Вилаят Хорасан»(террористическая организация, запрещенная в России).

С момента инцидента прошло уже полгода, и за это время были арестованы 12 человек, чьи действия следствие связывает с терактом. В ходе допросов некоторые фигуранты дела стали давать показания друг на друга. Следственные органы продолжают работу над установлением всех обстоятельств происшествия.