Китайские автомобильные бренды, активно работающие на российском рынке, присоединились к традиционной распродаже «Чёрная пятница», предоставляя покупателям возможность приобрести автомобили с выгодой до 680 тысяч рублей. В акции участвуют такие популярные марки, как Chery, Omoda и Jaecoo, пишет «Газета.Ru».

Компания Chery, например, до 30 ноября предлагает приобрести бизнес-седан Arrizo 8 в комплектации Action со скидкой на маркетплейсе «Мегамаркет». Цена автомобиля начинается от 2,3 миллиона рублей. В эту версию входит 1,6-литровый турбированный двигатель. Однако акция ограничена количеством — всего доступно 50 машин. Для участия нужно зайти в раздел «автомобили» на платформе и выбрать модель с акционной ценой.

Omoda предлагает своим клиентам кроссовер С5 в комплектации Joy по стартовой цене от 1,93 миллиона рублей. Дополнительную выгоду в 150 тысяч рублей можно получить при сдаче старого автомобиля по программе трейд-ин. С учётом всех скидок покупатели могут сэкономить до 680 тысяч рублей, что делает предложение особенно привлекательным.

Ещё один участник акции, бренд Jaecoo, предлагает модель J7 с 1,6-литровым двигателем по цене от 2,4 миллиона рублей, учитывая максимальную выгоду в 200 тысяч рублей. Для тех, кто рассматривает более премиальный вариант, кроссовер Jaecoo J8 доступен за 3,8 миллиона рублей. Максимальная скидка на эту модель составляет 350 тысяч рублей, а в автосалонах Санкт-Петербурга при покупке в подарок предоставляют комплект зимней резины.

«Чёрная пятница» становится всё более популярной среди автопроизводителей, позволяя клиентам сэкономить значительные суммы при покупке нового автомобиля. Китайские бренды активно используют эту возможность, чтобы укрепить свои позиции на российском рынке и привлечь новых покупателей.