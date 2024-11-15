Власти Камчатского края приняли решение усилить контроль за продажей алкоголя в регионе, ориентируясь на продвижение трезвого и здорового образа жизни. С 1 марта 2025 года в силу вступят новые ограничения, направленные на снижение доступности спиртных напитков, сообщает правительство региона.

Одним из ключевых нововведений станет запрет на розничную продажу алкогольной продукции в жилых многоквартирных домах. Владельцы торговых точек, расположенных в таких зданиях, будут обязаны перенести свой бизнес в специально отведенные места, соответствующие требованиям законодательства.

Местные жители активно поддерживают эту инициативу, указывая на проблему стихийного распития алкоголя в подъездах и на придомовых территориях. По их словам, это негативно сказывается на санитарном состоянии и общественном порядке.

Руководитель семейной пекарни «Вегетория» Максим Кассап назвал ограничения важным шагом в сторону формирования здорового общества. Он подчеркнул, что отказ от алкоголя позволяет улучшить физическое и психологическое состояние человека.

«Я не употребляю спиртное более 20 лет и чувствую только положительные изменения», — добавил предприниматель.

Решение правительства региона связано с ростом случаев алкогольной зависимости. Власти надеются, что такие меры помогут снизить уровень злоупотребления спиртным и уменьшить число связанных с этим социальных проблем.

Инициатива Камчатского края базируется на федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Этот документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, включая сокращение времени его реализации и запрет торговли в многоквартирных домах, за исключением ресторанов.

Предполагается, что такие меры позволят повысить качество жизни жителей региона и поддержат общую стратегию страны по борьбе с алкоголизмом и его последствиями.