По итогам десяти месяцев 2024 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась на 12%, приблизившись к отметке в 3 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики, проведшие исследование для «Известий», основываясь на информации от ВТБ, «Открытия» и компании «Автомаркетолог».

Основное удорожание наблюдается в сегменте автомобилей отечественного производства. Средняя стоимость таких автомобилей выросла с 970 тысяч рублей до 1,34 миллиона, что составило рост в 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, иномарки подорожали в среднем на 6%, с 3,5 миллиона до 3,7 миллиона рублей.

Интересно, что географическая картина стоимости новых автомобилей в России также демонстрирует значительные различия. Наиболее доступные автомобили можно приобрести в Приволжском федеральном округе, где средняя цена составляет 2,5 миллиона рублей. На втором месте — Северный Кавказ с ценой в 2,7 миллиона рублей. Этот округ также демонстрирует самый высокий темп роста цен — 21% по сравнению с прошлым годом. Третью строчку занимают автомобили Урала, где цена чуть превышает 2,7 миллиона рублей.

С другой стороны, Дальневосточный федеральный округ стал лидером по самой высокой стоимости новых машин, где она в среднем составляет 4,1 миллиона рублей. При этом темпы роста цен здесь оказываются наименьшими — всего 7%. Следуют Центральный федеральный округ с ценой около 3,3 миллиона рублей и Северо-Западный федеральный округ с показателем около 3,2 миллиона рублей.

Таким образом, несмотря на общий рост цен на автомобили, региональные различия продолжают оставаться заметными, что может влиять на покупательские предпочтения в разных частях страны.