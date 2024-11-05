В России жители Рязани выделяются среди автолюбителей: согласно исследованию, проведенному «СберСтрахованием» в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, свой первый автомобиль они приобретают в среднем в возрасте 23 лет. Вторыми в этом рейтинге идут жители Оренбурга, покупающие машину к 25 годам, тогда как самыми поздними покупателями оказались жители Самары и Перми — там первый автомобиль приобретают ближе к 38–39 годам.

В среднем 41% опрошенных приобрели машину до 25 лет, ещё 19% стали владельцами автомобиля в возрасте от 26 до 30 лет. Почти столько же (21%) получили своё авто между 31 и 40 годами.

Более половины, 55% россиян, покупали первый автомобиль за наличные, а 12% взяли кредит. При этом около 25% респондентов получили машину в подарок или унаследовали её от родственников.

Что касается выбора автомобиля, для половины россиян важную роль сыграли советы близких. Примерно 52% доверились мнению друзей или родных. Однако для 44% ключевым фактором стала цена. 11% опрашиваемых ориентировались на отзывы и рейтинги в интернете, а 5% обратились за советом к автодилерам.

На покупку своего первого авто 32% респондентов потратили менее 300 тысяч рублей, тогда как 28% вложились в сумму до 500 тысяч. При этом 23% участников опроса выделили на покупку от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 17% — ещё больше.

Подавляющее большинство, около 73%, купили машину с пробегом. При выборе марки 53% отдали предпочтение отечественным авто, а 47% остановились на иномарках.