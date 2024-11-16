Водители автомобилей все чаще сталкиваются с санкциями за использование ветровиков, устанавливаемых на боковые стекла. Сотрудники ГИБДД усилили контроль за этим элементом автоаксессуаров, указывая на их несоответствие законодательству, запрещающему любые изменения конструкции транспортных средств.

Ветровики популярны среди автолюбителей за их практичность. Они предотвращают попадание грязи и воды в слегка открытое окно и улучшают внешний вид автомобиля. Однако, по статье 12.5 КоАП РФ, за их установку автовладельцу грозит штраф. Первое нарушение обойдется в 500 рублей, а при повторной фиксации сумма возрастает до 5 тысяч рублей. Также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев, сообщил портал NaAvtotrasse.ru.

Причина такого подхода кроется в рисках, связанных с установкой дефлекторов. Если они закреплены клеем, есть вероятность, что на скорости они могут сорваться и создать угрозу для других участников движения. Установка под уплотнители дверей тоже имеет свои минусы: это затрудняет работу оконных механизмов. Кроме того, ветровики изменяют аэродинамические свойства автомобиля, что может повлиять на безопасность.

Ужесточение штрафов заставило многих водителей самостоятельно демонтировать ветровики, чтобы избежать серьезных последствий. Несмотря на удобство и популярность этих аксессуаров, специалисты рекомендуют использовать их с осторожностью, учитывая возможные негативные последствия для безопасности на дороге.