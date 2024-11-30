Российская православная церковь выступила с четкой позицией о вреде курения, призвав верующих осознать эту привычку как грех. Такую точку зрения выразил иеромонах Макарий, представитель Иваново-Вознесенской епархии, в беседе с журналистами.

Иеромонах напомнил историю о святом Силуане Афонском, который на вопрос о вреде курения предложил помолиться перед тем, как взять сигарету. Когда собеседник признался, что не может сделать это без чувства неловкости, святой указал, что подобная реакция говорит о несоответствии привычки духовным ценностям.

Представитель церкви также отметил, что современные медицинские данные однозначно подтверждают негативное влияние курения как на тело, так и на душу человека. В связи с этим он предложил использовать приближающийся период поста как подходящее время для борьбы с этой зависимостью.

Тема отношения православной церкви к курению обсуждается не впервые. В декабре 2021 года митрополит Волоколамский Иларион, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в эфире программы «Церковь и мир» призвал к милосердию в отношении молодого блогера из Читы. Девятнадцатилетний юноша прикурил от церковной свечи, но, осознав проступок, принес извинения. Митрополит тогда подчеркнул важность прощения, особенно если человек искренне раскаивается.

Эта позиция РПЦ отражает стремление не только к укреплению духовных ценностей, но и к заботе о физическом здоровье верующих, подчеркивая важность гармонии между телесным и душевным состоянием.