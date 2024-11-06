Российским водителям напомнили о важности правильной техники торможения перед светофором, чтобы избежать преждевременного износа сцепления и затрат на ремонт. Портал 32CARS.RU, обсудив это с автомеханиками, поделился рекомендациями по безопасному и экономичному торможению.

Оптимальным методом считается торможение двигателем. Этот способ заключается в постепенном снижении передачи, позволяя машине плавно замедляться без использования педали тормоза. Такое торможение не только бережёт сцепление, но и уменьшает расход топлива, поскольку двигатель потребляет минимальное количество топлива на холостом ходу. К тому же, оно снижает износ тормозных колодок и дисков.

Некоторые автомобилисты предпочитают приближаться к светофору на нейтральной передаче, чтобы уменьшить сопротивление и сэкономить топливо. Но это решение может быть опасным: в случае внезапной необходимости торможения драгоценные секунды уйдут на включение передачи, замедляя реакцию водителя.

Эксперты также не рекомендуют тормозить с выжатым сцеплением, так как это ускоряет износ сцепления и других деталей. Постоянное использование педали сцепления сокращает его срок службы и приводит к необходимости более частой замены.