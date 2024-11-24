Bugatti Mistral вошел в историю автопрома, установив рекорд скорости для родстеров. Спортивный автомобиль разогнался до 453,91 километра в час, превзойдя предыдущее достижение, принадлежавшее Koenigsegg Agera RS. Испытания прошли на треке в Германии, где результат был зафиксирован с предельной точностью.

Прорыв в 6,72 километра в час стал возможен благодаря техническим доработкам двигателя. Bugatti Mistral оснащен 8-литровым мотором W16 с четырьмя турбинами, который в стандартной версии развивает мощность в 1600 лошадиных сил. Для рекорда инженеры компании модифицировали двигатель, доведя его мощность до 1825 лошадиных сил. Ключевым решением стало снятие ограничителя скорости на уровне 420 километров в час, что позволило машине раскрыть свой полный потенциал.

За рулем находился Энди Уоллес, профессиональный тест-пилот с внушительным опытом управления гиперкарами Bugatti. Его мастерство сыграло решающую роль в достижении рекорда. Испытания проводились под строгим контролем инженерной команды, которая тщательно подготовила автомобиль к заезду, обеспечив максимальную безопасность.

Bugatti Mistral не просто установил новый стандарт скорости, но и стал символом завершения эры легендарного двигателя W16, который впервые появился на Bugatti Veyron в 2005 году. Этот мотор стал визитной карточкой бренда и не раз демонстрировал выдающиеся результаты в автомобильной индустрии.

Автоэксперты отмечают, что Mistral — это не только технологический триумф, но и эстетическое произведение искусства, воплощающее в себе лучшее, что может предложить современная инженерия. Новый рекорд стал достойным завершением истории двигателя W16, закрепив за Bugatti статус лидера среди производителей гиперкаров.