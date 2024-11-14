На 15-й Китайской международной авиационной выставке, состоявшейся 12 ноября, компания GAC представила новый летающий автомобиль GOVE 2025 года выпуска. Этот уникальный аппарат, разработанный с использованием собственных технологий компании, уже 11 сентября получил специальный летный сертификат для гражданских беспилотников. Публика смогла увидеть, как кабина устройства успешно отделяется от автомобильного шасси и взлетает, что стало частью демонстрации возможностей новинки.

GOVE представляет собой полностью электрическое средство передвижения, способное выполнять вертикальный взлет и посадку. Устройство выполнено в разделенной конфигурации: его кабина и шасси могут действовать как единое целое или работать независимо, обеспечивая возможности как для наземного перемещения, так и для полетов. Дизайн аппарата воплощает идею бесконечных перспектив в развитии будущих технологий передвижения.

Шасси GOVE выполняет функцию интеллектуальной взлетно-посадочной платформы для кабины, а также является мобильной станцией подзарядки. После взлета кабины шасси способно самостоятельно отправиться на ближайшую зарядную станцию. В момент посадки между кабиной и шасси устанавливается зашифрованное соединение, что обеспечивает точную стыковку и автоматическую подзарядку кабины. Конструкция кабины включает 12 винтов в 6-осевой многороторной системе, что позволяет развивать подъемную силу, превосходящую треть от общего веса аппарата.

Компания GAC планирует начать пилотное использование летающих автомобилей уже в 2027 году, выбрав для этого несколько городов в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, что станет первым шагом в практическом внедрении передовых транспортных решений.