Tesla начала европейское турне с демонстрацией модели Cybercab, которая обещает стать революцией в сфере автономного транспорта. С 20 ноября по 31 декабря 2024 года жители Европы смогут протестировать новые роботакси с расширенным автопилотом. Это мероприятие — часть подготовки к серийному производству, запланированному на 2026 год.

В рамках турне Tesla организует тест-драйвы в крупных городах Европы. На демонстрацию представлены автомобили с урезанным функционалом системы полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD), но пользователи смогут оценить расширенные возможности автопилота. Компания также внедрила систему перекрывающихся маршрутов, чтобы участники могли отслеживать передвижение автомобилей в реальном времени. Зарегистрироваться на тест-драйв можно на сайте Tesla, но количество мест ограничено.

Серийное производство Cybercab начнётся на техасской гигафабрике Tesla в 2026 году. Ориентировочная стоимость одного роботакси составит менее 30 000 долларов. Компания ставит перед собой амбициозную цель — выпускать около 2 миллионов таких автомобилей ежегодно. По словам Илона Маска, это решение станет ключевым шагом в создании доступного автономного транспорта.

Cybercab разработан с прицелом на рынок роботакси. Его стоимость значительно ниже текущих моделей Tesla, что делает автомобиль привлекательным не только для бизнеса, но и для частных пользователей. Маск подчеркнул, что снижение цены стало возможным благодаря оптимизации производственных процессов и переходу к использованию новых материалов и технологий.

Демонстрация Cybercab — не просто маркетинговый ход, а часть стратегии Tesla по внедрению автономных технологий в повседневную жизнь. Компания продолжает работать над усовершенствованием системы FSD, что станет ключевым фактором успеха Cybercab на рынке.