Правительство Китая утвердило значительный экономический пакет для поддержки юаня и стабилизации внутреннего рынка. Программа направлена на сокращение долговой нагрузки местных органов власти, стимулирование потребительской активности и усиление инвестиций. Общий объем выделенных средств — около 1,4 триллиона долларов, что позволит укрепить экономику страны в условиях глобальной нестабильности.

По мнению экспертов, принятие этих мер даст дополнительный импульс юаню, поддерживаемому низкими процентными ставками и активным развитием рынка недвижимости. В то же время на фоне этих позитивных шагов напряженность в отношениях между Китаем и США продолжает расти. Недавние предвыборные заявления Дональда Трампа о возможных высоких пошлинах на китайский импорт могут повлиять на экономику КНР, если будут реализованы, создав новые вызовы для стабильности юаня.

Аналитики прогнозируют, что на фоне этих событий курс юаня в ближайшие дни может колебаться в пределах 13,50–13,70 рублей.