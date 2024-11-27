Китайские автомобили последних поколений уже давно не ассоциируются с низким качеством и уязвимостью к коррозии, хотя предвзятое мнение о них до сих пор встречается среди автолюбителей. Как отмечает Александр Смит, владелец сети детейлинг-центров Carbase, современные машины из Китая заметно отличаются от моделей, поставляемых в Россию 10-15 лет назад.

По словам эксперта, ранние модели, такие как Lifan, Chery, Geely и Brilliance, действительно страдали от слабой защиты кузова и частого появления ржавчины. Но сегодня производители значительно улучшили технологии, адаптировав автомобили к условиям эксплуатации в России. Современные китайские автомобили имеют слой лакокрасочного покрытия (ЛКП) толщиной от 100 до 150 микрон, что сопоставимо с европейскими моделями. Для сравнения, японские машины зачастую окрашиваются ещё тоньше, но это не вызывает сомнений в их надежности.

Однако, даже с улучшенным качеством ЛКП, защита от коррозии остается важной темой. Бюджетные модели, такие как Kaiyi или Changan, не всегда имеют полноценную оцинковку. У некоторых машин, например, Geely Coolray, оцинкованы крылья, двери и проемы, но такие элементы, как крыша или капот, остаются без дополнительной защиты. У других популярных кроссоверов, таких как Chery Tiggo 4 или Changan CS35, цинковое покрытие также ограничено определенными частями кузова.

Эти особенности объясняют рост спроса на услуги антикоррозийной обработки и бронирования кузова защитной пленкой. Как отмечает Смит, чаще всего антикором покрывают днище, колесные арки и внутренние поверхности дверей, а пленку наносят на бампер, капот, стойки лобового стекла и другие элементы, подверженные механическим повреждениям. Это позволяет минимизировать риск коррозии и продлить срок службы автомобиля.

Несмотря на то, что китайские автомобили стали более надежными, забота об их состоянии остается важным аспектом владения. Эксперт подчеркивает, что с современными технологиями владение такими машинами больше не представляет сложностей, как это было десятилетие назад.