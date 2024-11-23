Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его клоуном из-за обвинений в адрес парламента. Об этом Дмитрук написал в своём Telegram-канале, комментируя отмену заседания Рады на следующий день после применения Россией системы «Орешник».

По словам депутата, именно Зеленский отдал указание отменить работу парламента, чтобы в своём вечернем обращении выставить себя героем, а парламентариев — предателями. В своей публикации Дмитрук отметил:

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HERO, а все остальные предатели!».

Ранее Зеленский обвинил депутатов в том, что те испугались нового удара после использования Россией ракетной системы «Орешник» и отменили заседание. Согласно данным издания «Украинская правда», причиной отмены стали опасения возможной российской атаки на Киев.

Напомним, 19 ноября Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября провела комбинированный удар по промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и вооружение. Именно в рамках этой операции была использована новая российская система средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в гиперзвуковом безъядерном оснащении.

Президент России Владимир Путин отметил, что испытания новых систем вооружений продолжаются. По его словам, «Орешник» — одна из нескольких разработок, способных укрепить оборонный потенциал страны. Использование данной системы вызвало широкий резонанс как внутри Украины, так и за её пределами, подчеркнув усиление технологического преимущества России в военной сфере.

Отмена заседания Верховной Рады и последующие обвинения Зеленского в адрес депутатов стали новым поводом для споров о внутренней политической ситуации на Украине. На фоне эскалации конфликта общественное и политическое напряжение в стране продолжает расти.