Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность в связи с применением Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине. В своей речи он назвал это «пугающей эскалацией», отмечая, что использование такого вооружения демонстрирует масштаб угрозы.

На слова Шольца ответил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что высказывание канцлера отражает понимание Германии боевых возможностей России. Чепа отметил, что «Орешник» — это оружие, недоступное для перехвата современными противоракетными системами, включая американские комплексы Patriot.

Депутат напомнил, что ракета обладает уникальными характеристиками. Ее скорость достигает 10 Махов, что делает ее практически неуязвимой для существующих систем ПВО. Чепа подчеркнул, что если время полета ракеты до Лондона составляет 13 минут, то до Берлина она может долететь за восемь. Эти данные, по его словам, должны заставить западных лидеров переоценить свою стратегию и подход к конфликту.

«Шольц правильно оценил опасность. Самое важное — сделать из этого выводы. Мы продолжаем заявлять, что выступаем за мир, но не на условиях, которые пытаются навязать нам страны Запада», — отметил Чепа.

21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны рассказал о недавних ударах по российской территории с использованием западного вооружения. Он сообщил, что Россия в ответ применила баллистическую ракету «Орешник» для поражения объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Ракета, как подчеркнул глава государства, была использована с неядерной боевой частью, но обладает возможностью оснащения другими типами зарядов.

Применение «Орешника» в боевых условиях стало не только демонстрацией технологического потенциала российской армии, но и сигналом Западу о недопустимости эскалации. Россия, как заявил Чепа, остается открытой к мирным переговорам, но не намерена принимать условия, нарушающие ее суверенитет и безопасность.