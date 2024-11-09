В конце февраля 2024 года китайский автопроизводитель BYD представил на официальной презентации свой новый гиперкар — Yangwang U9 2025 года. Несмотря на впечатляющий дебют, подробности о модели до сих пор остаются частично закрытыми. Уже сейчас известно, что автомобиль смог достичь рекордной скорости в 391,94 км/ч, став самым быстрым китайским автомобилем на сегодняшний день. Ни одна другая модель, представленных на рынке, не продемонстрировала такой динамики.

Такой результат стал возможен благодаря уникальной конструкции гиперкара. Устройство оснащено четырьмя электродвигателями, каждый из которых способен развивать мощность до 326,5 лошадиных сил. В совокупности они обеспечивают мощность в 1306 л.с. и крутящий момент в 1680 Н*м. Однако несмотря на столь внушительные характеристики, его батарея имеет емкость всего 80 кВт*ч — для столь мощного авто это относительно мало. Важно отметить, что вес гиперкара достигает почти 2,5 тонны.

По заявлению производителя, разгон до 100 км/ч этот автомобиль выполняет за 2,36 секунды, а на достижение 400 км/ч требуется всего 9,78 секунды. Однако, согласно тестам, даже с такой заявленной производительностью, модель не всегда достигает заявленных скоростных показателей.

Кроме высокой мощности, новинка оснащена активной гидропневматической подвеской, которая минимизирует крены кузова при маневрировании. Также система позволяет изменять клиренс автомобиля на 75 мм, что делает его более устойчивым на дороге. Еще одной уникальной особенностью Yangwang U9 является способность машины подпрыгивать на месте. В экстренных случаях автомобиль может передвигаться на трех колесах и даже разворачиваться как танк.

Таким образом, BYD Yangwang U9 не только продвигает китайскую автоиндустрию на новый уровень, но и привносит в мир гиперкаров инновации, которые могут изменить представление о возможностях современных электромобилей.