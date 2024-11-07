Недавно стало известно, какие модели автомобилей от АвтоВАЗа официально представлены для продажи на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Однако вопрос о появлении новой Lada Iskra 2025 года пока остается открытым. Издание «Газета.Ru» отмечает, что окончательное решение по этой модели еще не принято. В АвтоВАЗе пояснили, что дальнейший выбор моделей зависит от предпочтений местных партнеров, которые сами формируют ассортимент для рынка.

Вполне вероятно, что выбор добавляемых моделей будет определяться уровнем спроса на уже доступные в Эмиратах автомобили Lada. Сейчас в ОАЭ действует официальный сайт марки, пусть пока и в тестовом режиме, через который можно приобрести несколько моделей АвтоВАЗа. В продаже представлены автомобили семейства Гранта, включая такие варианты, как седан, лифтбек и универсал в кросс-версии. Также доступны все модификации линейки Веста, в том числе универсал, кросс-универсал и седан.

Модель Ларгус доступна в вариантах фургона и универсала. Любители внедорожников могут выбрать между моделями Niva Legend и Niva Travel. К тому же на сайте уже можно найти новинки семейства Sport и Sportline. Что касается ценовой политики, то седан Веста, как топовая модель линейки, доступен по цене от 88,7 тысячи дирхамов, что эквивалентно примерно 2,4 миллионам рублей. Внедорожник Niva Legend представлен с ценой от 67 тысяч дирхамов, что по российским меркам составляет около 1,8 миллиона рублей.