Количество автодилеров в России превысило 4000, и заметную долю среди них теперь занимают китайские бренды, сообщает агентство «АВТОСТАТ». За последние три года присутствие китайских марок на российском рынке утроилось, существенно изменив структуру дилерских сетей.

Отечественная LADA по-прежнему лидирует среди брендов с самой крупной дилерской сетью. С октября 2021 года ее представительства увеличились с 302 до 333. Однако другие позиции в пятерке крупнейших изменились: корейские марки Kia и Hyundai, а также французский Renault и немецкий Volkswagen уступили место представителям Китая. В октябре 2024 года к LADA присоединились Chery, Changan, Geely и OMODA, ставшие лидерами среди зарубежных брендов.

Эти изменения показывают, как быстро китайские производители укрепляют свои позиции в России, оставив позади прежних фаворитов.