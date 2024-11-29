В Кургане официальный рынок китайских автомобилей предлагает покупателям выгодные условия для приобретения новых машин. Дилеры предлагают разнообразные программы, включая скидки по трейд-ин, семейные бонусы и льготные кредитные условия, что делает покупку доступной для широкой аудитории.

Одним из популярных предложений являются акции на модели Chery. Например, новый Tiggo 7 Pro Max доступен за 2,5 миллиона рублей с общей экономией до 520 тысяч рублей. В эту сумму входит скидка по трейд-ин до 170 тысяч рублей, семейная программа с выгодой до 150 тысяч, а также участие в программе “Chery Easy!” с дополнительной скидкой до 200 тысяч рублей.

Для тех, кто часто обновляет автопарк, автосалоны предлагают специальные условия кредитования. В Haval Сатурн-р-Авто действует программа с отложенным платежом. Это позволяет клиентам либо полностью погасить стоимость текущего автомобиля, либо обменять его на новый без дополнительных затрат. Первоначальный взнос начинается от 10%, а кредитная ставка составляет 16,9% на срок до двух лет.

Ещё одно интересное предложение доступно в автосалоне Оками Jetour. Цены на кроссоверы X90 Plus снижены с 3,4 миллиона до 2,7 миллиона рублей. Другие модели, такие как Dashing и X70 Plus, также доступны с большими скидками. При покупке автомобиля в кредит ежемесячный платёж составит в среднем от 5 до 8 тысяч рублей.

Для покупателей премиум-класса Чанган Центр Курган предлагает выгодные условия на кроссовер Changan UNI-K iDD. Скидка на эту модель достигает 140 тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что базовая стоимость автомобиля превышает 4,7 миллиона рублей, что делает его доступным для ограниченного круга клиентов.

Таким образом, курганские автосалоны предлагают широкий выбор китайских автомобилей с выгодными условиями покупки, что делает такие модели всё более популярными среди местных жителей.