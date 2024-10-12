Концерт вокальной группы SOPRANO Турецкого, прошедший 11 октября в Тюмени, вызвал волну недовольства у местных зрителей, пришедших в ожидании классической музыки. Как сообщают издания, некоторые гости мероприятия оказались крайне разочарованы и даже шокированы программой концерта.

По словам одной из посетительниц, концерт был далёк от того, что можно назвать классическим. Вместо спокойных произведений прозвучали такие композиции, как “Мурка”, что возмутило многих слушателей. Особенно разочаровывал внешний вид артисток, которые выступали в ярких, блестящих платьях с глубокими декольте и открытыми элементами. Женщина отметила, что исполнительницы большую часть времени находились к публике спиной, что добавляло неудобства.

Одной из зрительниц на концерт сопровождал сын, увлеченный вокалом и недавно победивший в музыкальном конкурсе. Он получил билет на концерт как награду, ожидая услышать академическое пение. Однако увиденное настолько шокировало юного вокалиста, что его мать была вынуждена объяснить сыну, что это далеко не то, что называется классикой.

Многие из тех, кто пришел на концерт, покидали зал, разочарованные тем, что увидели на сцене. По мнению некоторых зрителей, подобные выступления не подходят для концертного зала и филармонии, а их место — скорее в кабаках.