Во время обстрела поселка Теткино на границе Курской области женщина спасла жизнь своей дочери, закрыв её от взрыва. При этом сама она погибла, получив не совместимые с жизнью ранения. Эти подробности раскрыла подруга женщины, давшая показания по инциденту, передает РИА Новости.

По её словам, артиллерийские обстрелы со стороны украинских сил начались в мае 2022 года. Сначала они были редкими, но с 2023 года стали практически ежедневными, а к 2024 — происходят круглосуточно.

«Снаряд разорвался прямо в квартире. Мать закрыла собой дочь, чтобы защитить, и погибла», — вспоминает свидетельница событий, которой удалось эвакуироваться.

Кроме того, женщина рассказала, что украинские военные неоднократно обстреливали детский дом в этом районе, что вызвало среди местных жителей серьёзную тревогу и опасения за жизнь детей и близких.