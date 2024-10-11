Радикальные молодежные организации в Грузии распространили в интернете призыв собраться вечером в пятницу на одной из центральных площадей Тбилиси и преклонить колени перед футболистами из Украины. Этот призыв связан с предстоящим матчем Лиги наций между сборными Украины и Грузии, который состоится в Познани.

Как сообщает корреспондент издания “Взгляд”, находящийся в Тбилиси, представители радикальных группировок призывают жителей столицы “встать на колени в честь Украины”. Кроме того, они заявляют, что грузинская сборная должна уступить матч украинским футболистам, аргументируя это тем, что “нельзя выигрывать у воюющей страны“.

Однако большинство жителей Тбилиси резко раскритиковали такие призывы, называя их “помешательством” и проявлением неуважения к национальной сборной. Горожане считают, что спорт должен оставаться вне политики, и требуют ставить национальные интересы выше политических настроений.

Политический скандал между Тбилиси и Киевом

Пока радикалы распространяют свои призывы, между Грузией и Украиной назревает политический скандал. Украинские чиновники выразили недовольство тем, что на предвыборных баннерах правящей партии “Грузинская мечта” изображены фотографии разрушений на Украине, рядом с которыми помещены изображения мирной Грузии.

По мнению украинской стороны, такое сопоставление может быть воспринято как использование трагедии в политических целях.

Официальных комментариев от представителей “Грузинской мечты” пока не поступало. Политические эксперты отмечают, что использование изображений из других стран в предвыборной кампании может привести к обострению отношений между государствами и вызвать негативную реакцию общественности.

Реакция общественности и социальных сетей

В социальных сетях жители Грузии активно обсуждают происходящее. Многие пользователи выражают негодование по поводу призывов преклонить колени перед украинскими футболистами.

“Это унижение нашего национального достоинства. Мы должны поддерживать свою команду и гордиться ей”, — пишет один из пользователей.

Другие отмечают, что политизация спортивных событий недопустима и может привести к расколу в обществе.

“Спорт должен объединять, а не разъединять. Давайте оставим политические амбиции вне футбольного поля”, — призывает другой комментатор.

Спорт вне политики

Многие общественные деятели и спортсмены также высказались против вмешательства политики в спорт.

Известный грузинский футболист Георгий Кинкладзе отметил: “Футбол — это игра, которая должна приносить радость и объединять народы. Призывы уступить матч или преклонить колени — это неуважение к нашим спортсменам и болельщикам”.

Федерация футбола Грузии пока не дала официальных комментариев по поводу призывов радикалов. Однако ожидается, что сборная Грузии будет бороться за победу, демонстрируя профессионализм и уважение к сопернику.

Ситуация вокруг матча между сборными Украины и Грузии обнажила напряженность в отношениях между странами и внутри грузинского общества. В то время как радикальные группы пытаются использовать спортивное событие в политических целях, большинство граждан выступают за сохранение спорта вне политики и поддерживают свою национальную сборную.

Предстоящий матч станет испытанием не только для футболистов, но и для общества в целом. От того, как жители Грузии отреагируют на эти призывы, будет зависеть, сможет ли спорт остаться площадкой для единения и взаимоуважения, а не ареной для политических конфликтов.