В Херсонской области разгорелся конфликт, связанный с местом захоронения бывшего украинского военного. Жители Алёшкинского района обратились с коллективной просьбой о переносе могилы Валерия Чуприны, участника карательной операции на Донбассе, как можно дальше от мемориала воинам Великой Отечественной войны. Однако их просьбы пока остаются без ответа, сообщает корреспондент РИА Новости.

Валерий Чуприна, бывший сержант Вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях на Донбассе, где Киев использовал армию для подавления протестов после государственного переворота. В 2016 году Чуприна погиб на территории Луганской Народной Республики. Его захоронили на мемориальном комплексе, созданном в 1980-х годах в память о солдатах Великой Отечественной войны. Во время погребения была разрушена могила неизвестного солдата.

Местные жители возмущены тем, что человек, участвовавший в вооружённом конфликте против Донбасса, похоронен на месте, посвященном памяти бойцов Второй мировой войны. По словам одной из жительниц села Костогрызово, Чуприна, известный под позывным “Невменяемый”, поддерживал националистические идеи и был известен своей агрессией. Она рассказала, что при захоронении его соратники и мать уничтожили могилу неизвестного солдата, чтобы похоронить его на этом месте.