Житель Ташкента сделал тюнинг «семерки» за 6 млн рублей и снял авто на видео

Житель Ташкента представил результат уникального тюнинга автомобиля ВАЗ-2107, на который было потрачено внушительные 5,7 млн рублей в пересчёте с узбекской валюты. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits.

Модификация «Жигулей» превратила классический автомобиль в нечто совершенно новое. В салоне были установлены спортивные кресла от Audi RS7, а весь интерьер обшит кожей бирюзового цвета с перфорацией, включая багажное отделение, которое также получило обновлённую отделку в этом стиле.



Главное изменение скрывается под капотом: вместо стандартного двигателя модели 2103, на машину установили 16-клапанный мотор от Lada Priora. Помимо этого, автомобиль оснастили современными элементами комфорта и технологий, такими как цифровая приборная панель, запуск двигателя с кнопки, электрические стеклоподъёмники и даже игровую приставку Sony PlayStation 5.

Одной из самых ярких особенностей стал плазменный экран, установленный на внутренней стороне крышки багажника. А вместо обычных часов в салоне теперь красуются часы Rolex, добавляя элемент роскоши в этот впечатляющий проект.