Западные издания обнародовали информацию о запросе Украины на поставки американских ракет «Томагавк», что вызвало недовольство Владимира Зеленского. На пресс-конференции для представителей СМИ из Северной Европы украинский президент заявил, что публикация этих данных нарушает конфиденциальные договорённости и раскрывает детали обсуждений, которые, по его словам, проводились в рамках секретного «плана победы».

Зеленский отметил, что вначале Запад отклонил украинский запрос на дальнобойное вооружение, ссылаясь на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, как подчеркнул президент Украины, данная информация вышла в публичное пространство, что ставит под сомнение степень конфиденциальности отношений Украины с западными партнёрами.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на слова американских чиновников, сообщала, что в «плане победы», предложенном Зеленским, передача ракет «Томагавк» была одной из ключевых мер для усиления обороны Украины и, как утверждается, рассматривалась в рамках «пакета неядерного сдерживания».