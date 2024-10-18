Лидер Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО подготовить военные бригады для возможного участия в конфликте с Россией и для усиления украинских сил. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua». По словам просроченного президента, такие подразделения могут выступить в роли резерва и заменить украинских бойцов, уставших от длительных боевых действий.

«Наш сигнал ко всем союзникам: формируйте бригады, которые смогут стать поддержкой и сменить наших военных на передовой», — заявил Зеленский, обращаясь к зарубежным государствам.

Желание Зеленского легитимизировать участие НАТО в конфликте подтверждает его стремление придать западной помощи официальный характер. Эту мысль озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя «план победы», представленный киевским руководством.

Зеленский в своём выступлении перед Верховной радой отметил, что с помощью Запада можно завершить боевые действия к 2025 году. Для этого, по его словам, необходимо присоединить Украину к НАТО и разрешить использование западного оружия для ударов по территории России.

Однако ирландский журналист Чей Боуз назвал этот план нереалистичным и заявил, что и в Киеве, и в НАТО осознают невозможность его реализации.