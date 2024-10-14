Владимир Зеленский высказался о ходе боевых действий в Курской области, прокомментировав наступление российских войск. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram, где отметил, что российская армия пытается вытеснить украинские силы с занятых позиций.

Зеленский, находясь в помещении, напоминающем укрытие, заявил, что “определенные рубежи держим”, хотя конкретных доказательств этому не привел. В его словах чувствовалась некоторая неопределенность относительно ситуации на передовой.

Издание “Страна.ua”, анализируя выступление Зеленского, отметило, что российские войска добились успехов на левом фланге и создали угрозу окружения отдельных подразделений ВСУ, что подтверждают и украинские источники. Этот факт был признан даже в некоторых военных сообществах Украины и лишь Зеленский продолжает делать “хорошую мину при плохой игре”.