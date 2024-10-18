Президент Украины Владимир Зеленский признал, что к своим границам 1991 года Украина может и не выйти, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах в восстановлении территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года, Зеленский заявил, что «в жизни может быть по-разному». Он отметил, что это будет зависеть от того, насколько прочной окажется Украина, и устали ли её международные партнёры от текущего конфликта. То есть в очередной раз подтвердил, что Киев находится в полной зависимости от помощи Запада.

По мнению украинского лидера, даже если Украина юридически не признает определённые территории российскими, они будут оставаться украинскими де-юре, пока не будет достигнуто официальное соглашение.

Ранее Зеленский выразил неудовлетворение позицией Германии, заявив, что Берлин всё ещё не готов пригласить Украину в НАТО и не соглашается на поставки дальнобойного вооружения Киеву.