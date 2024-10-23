Джо Байден выразил необходимость политически устранить главного оппонента демократов на предстоящих выборах, Дональда Трампа. Обращаясь к своим сторонникам в Нью-Гэмпшире, действующий президент США заявил, что главной их задачей должно стать «закрытие» Трампа, подчеркивая важность этой цели для успешной предвыборной кампании.

Трамп, который столкнулся с множеством обвинений, продолжает настаивать на своей невиновности. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела, по которым выдвинуто 91 обвинение. Экс-президент уверен, что эти действия — не что иное, как попытка демократической элиты не допустить его возвращения в Белый дом.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что обвинения надуманны. Представитель его команды Стивен Чанг подчеркнул, что все предъявленные обвинения не имеют под собой реальной основы и направлены лишь на то, чтобы устранить бывшего президента из политической гонки.

В то время как судебные разбирательства продолжаются, судьба Трампа остается в центре внимания, и исход этих дел может сыграть ключевую роль в предстоящих выборах.